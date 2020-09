Actualidade

O primeiro comboio movido a hidrogénio no Reino Unido vai ser testado hoje na região de Warwick, a 150 quilómetros de Londres, como parte dos planos do Governo britânico para desenvolver o uso da tecnologia noutros tipos de transporte.

O teste com o comboio conhecido por HydroFLEX é o resultado de dois anos de investigação e de um financiamento de 750 mil libras (821 mil euros) do Ministério dos Transportes britânico e de mais de um milhão de libras (1,1 milhões de euros) da construtora ferroviária Porterbrook e da Universidade de Birmingham.

Ao visitar o local, o ministro dos Transportes, Grant Shapps, revelou a ambição de criar um Centro de Transporte de Hidrogénio em Tees Valley, no nordeste de Inglaterra, com o envolvimento de universidades e indústria para explorar a tecnologia e, ao mesmo tempo, criar centenas de empregos e transformar a região num líder global no setor do hidrogénio verde.