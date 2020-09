Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu hoje ao papa Francisco "coragem" para combater as perseguições religiosas, particularmente face à China, com a qual o Vaticano está prestes a renovar um acordo sobre a nomeação de bispos.

"Apelo a todos os líderes religiosos que encontrem a coragem para enfrentar as perseguições religiosas das suas próprias comunidades e de outros tempos", disse Pompeo num seminário, em Roma, em que participou também o arcebispo britânico Paul Gallagher, encarregado das relações do Vaticano com outros Estados.

Pompeo fez fortes críticas à China, que acusa de reprimir as minorias católicas e muçulmanas, acrescentando que "os dirigentes cristãos devem defender os seus irmãos e irmãs".