O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), Jorge Veloso, disse hoje estar muito satisfeito com o acordo alcançado com os CTT sobre o novo modelo de pagamento às juntas de freguesia, que permite uma "melhoria substancial das condições".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Anafre disse que este acordo - em negociação há dois anos, com algumas interrupções, e hoje formalizado - abrange 673 freguesias associadas que têm nas suas sedes postos dos CTT - Correios de Portugal.

"Estamos a falar de um novo protocolo que abrange uma melhoria substancial das condições para as freguesias. O protocolo vai de algum modo indexar um valor da remuneração mínima garantida da função pública, que são 645 euros, em números redondos. Vai permitir que as freguesias que tenham a sua sede aberta as sete horas e com posto dos CTT a funcionar as sete horas possam usufruir de um valor superior ao que está indexado na função pública", disse.