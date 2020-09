EUA/Eleições

Lisboa, 30 set 2020 (Lisboa) - O caos, a confusão e os insultos marcam os títulos das primeiras notícias das edições eletrónicas dos jornais sobre o debate televisivo das presidenciais norte-americanas realizado em Cleveland, Ohio.

A edição digital do New York Times, que publicou esta semana a notícia sobre as irregularidades fiscais do presidente dos Estados Unidos, escreve que o Presidente e candidato republicano à reeleição, Donald Trump, foi incorreto, com um comportamento "vulcânico", cheio de "inverdades" e com táticas de "bulldozer"

O New York Times destaca que os dois participantes no debate protagonizaram ataques pessoais e um comentário do jornal diz que "estes debates vão ser sempre sobre Donald Trump", referindo-se ao comportamento do candidato republicano.