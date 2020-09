5G

O relatório de trabalho criado para as questões de segurança na rede 5G (quinta geração) "foi classificado com a marca reservado, pelo que não poderá ser divulgado", disse hoje à Lusa fonte oficial do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

Em 22 de julho, o então secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, tinha referido, no parlamento, que o grupo de trabalho criado para as questões de segurança na rede 5G já tinha concluído a sua análise.

Contactada pela Lusa sobre o tema, fonte oficial do CNCS recordou que, "na sequência da recomendação (UE) n.º 534/2019, da Comissão, de 26 de março de 2019, relativa à cibersegurança das redes 5G, foi criado um grupo de trabalho que promoveu a realização de uma avaliação de risco nacional e participou na avaliação de risco a nível europeu".