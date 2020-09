Covid-19

As pessoas com covid-19 ou em quarentena podem votar a partir de hoje sem sair dos seus automóveis, em pontos especialmente habilitados para o efeito, nas eleições regionais e para o senado que se realizam na República Checa.

Os infetados com o novo coronavírus podem votar até sexta-feira sem sair do veículo nos 80 pontos que foram habilitados pelas autoridades nas 14 regiões do país.

O Ministério do Interior checo explicou que essas assembleias de voto "automáticas" têm capacidade para atender 16.000 eleitores, informou a Rádio Praga.