Actualidade

Magistrados do Ministério Público foram vítimas de violação de correspondência 'online', com crime de violação do segredo de justiça, e pedem à Procuradoria-Geral da República a realização de uma auditoria, revela hoje uma carta do sindicato do setor.

Na mensagem dirigida à Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) refere que tomou conhecimento, através dos seus sócios e dos media, de que várias caixas de correio eletrónico de procuradores foram acedidas ilicitamente e que também se registaram outras intromissões indevidas em sistemas informáticos da Justiça e do Ministério Público.

"Em alguns casos foram inclusivamente revelados dados que se encontravam em segredo de justiça. A segurança de informação sensível no que se refere à investigação criminal e às comunicações entre magistrados, tem de ser garantida pois, caso contrário, toda a investigação criminal poderá ficar comprometida", realça o pedido da direção do SMMP enviado à PGR.