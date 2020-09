Actualidade

A presidência alemã do Conselho da União Europeia (UE) foi hoje mandatada para negociar com o Parlamento Europeu o condicionamento do acesso às verbas comunitárias do orçamento e Fundo de Recuperação ao cumprimento do Estado de direito.

Em causa está a aprovação, na reunião de hoje dos embaixadores dos Estados-membros junto da UE, da proposta apresentada pela Alemanha para que seja negociado este "regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União", disseram fontes europeias à agência Lusa.

As mesmas fontes referiram à Lusa que "uma maioria alargada" (maioria qualificada) de países aprovou a proposta, sendo que Hungria e Polónia votaram contra, bem como os designados países 'frugais'.