Actualidade

A Comissão Europeia, que hoje apresentou o seu primeiro relatório sobre Estado de direito na União Europeia (UE), insistiu no acesso condicionado aos fundos comunitários pelo respeito por estes valores, assegurando que "não se retrairá" em sancionar violações.

"Precisamos de uma condicionalidade no Quadro Financeiro Plurianual para lidar com estas violações do Estado de direito contra os interesses financeiros da UE", defendeu a vice-presidente da Comissão Europeia Vera Jourová com a pasta dos Valores e Transparência.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas na apresentação do primeiro relatório anual sobre a situação do Estado do direito na UE - que revela desafios importantes no cumprimento destes valores comunitários, principalmente na Hungria e Polónia -, Vera Jourová frisou que "a Comissão Europeia tem um papel importante, enquanto guardiã dos tratados, perante tais violações".