Hungria

A conta oficial do governo húngaro no Twitter foi suspensa e depois restabelecida pela rede social "sem aviso ou explicação", anunciou hoje o executivo.

"Parece que chegou este novo mundo bonito, no qual os gigantes da tecnologia silenciam os que têm opiniões diferentes. Tomámos as medidas necessárias e aguardamos uma explicação oficial do Twitter", escreveu na sua conta no Twitter o porta-voz governo, Zoltan Kovacs, próximo do primeiro-ministro, Viktor Orban.

Qualquer tentativa de acesso à conta em inglês do executivo húngaro desencadeava hoje de manhã a mensagem: "O utilizador @abouthungary foi suspenso".