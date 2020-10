Covid-19

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje o desempenho do seu Governo durante a pandemia do coronavírus, dizendo aos deputados que o país se saiu bem em comparação com muitos dos seus pares.

O partido da oposição, o Alternativa para a Alemanha, de extrema direita, acusou Merkel, durante o debate sobre o orçamento que decorre hoje no parlamento, de usar a crise sanitária como desculpa para gastar o dinheiro dos contribuintes e promover o que descreveu como "socialismo corona".

A chanceler rejeitou a acusação, observando que, apesar de ter criado um pacote de estímulo sem precedentes e de quebrar as regras sobre empréstimos, a Alemanha continua a ter a taxa de dívida pública mais baixa de todos os países do Grupo dos 7 mais industrializados.