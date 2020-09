Covid-19

A pandemia do novo coronavírus provocou pelo menos 5.653 mortos nas últimas 24 horas, elevando para 1.012.093 os mortos no mundo desde o surgimento da doença no final de dezembro, indica um balanço diário da AFP.

No balanço das últimas 24 horas, foram recenseados 5.653 óbitos e 288.127 novos casos no mundo. Os países que registaram mais mortes nos seus últimos balanços são a Índia (1.179), os Estados Unidos (871) e o Brasil (863).

Mais de 33.719.740 casos foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, com pelo menos 23.249.700 pessoas hoje consideradas como recuperadas.