A Ordem dos Médicos (OM) repudiou hoje a "instrumentalização" e a responsabilização dos médicos de família pelas dificuldades de acesso reportadas por utentes aos centros de saúde, quando a resposta à pandemia de covid-19 concentra as maiores atenções.

"Não podemos colocar nos médicos de família o ónus de conseguirem uma boa resposta à pandemia, deixando, simultaneamente, que recaia sobre esses mesmos médicos o descontentamento dos seus doentes de sempre. Os mesmos médicos não conseguem ao mesmo tempo dar resposta aos doentes covid-19 e aos doentes não-covid", pode ler-se na nota enviada às redações.

De acordo com a OM, os constrangimentos atuais partem de "problemas antigos e basilares" e alertou para a "lista excessiva de 1900 doentes para acompanhar" por estes profissionais de saúde, bem como a existência de quase um milhão de pessoas sem médico de família e a sobreposição do trabalho com tarefas burocráticas.