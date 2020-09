Actualidade

A Relação de Coimbra reverteu um perdão por considerar que só pode ser aplicado em reclusos condenados por sentença transitada em data anterior à entrada em vigor da lei de exceção relacionada com a pandemia.

No Tribunal da Relação de Coimbra (TRC) já chegaram mais de 20 casos relacionados com perdões previstos na Lei 9/2020, criada no contexto da pandemia, disse à agência Lusa o presidente deste tribunal de segunda instância, Luís Azevedo Mendes, referindo que esta foi a primeira decisão sobre este tipo de processos no país.

O acórdão em concreto, publicado a 09 de setembro, debruça-se sobre a decisão do Tribunal de Execução das Penas de Coimbra, de maio deste ano, que julgou perdoada a pena a um arguido, ao abrigo da Lei 9/2020, que não estava preso à data de entrada em vigor da lei, publicada a 10 de abril.