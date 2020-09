Actualidade

Os dois homens, de 37 anos, acusados de vandalizar uma gravura rupestre no Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) confessaram hoje a prática do crime no tribunal de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.

Na audiência de julgamento, que começou hoje, os arguidos afirmaram que não tiveram "a perceção que na rocha onde fizeram o desenho e inscrição "BIK" houvesse alguma gravura rupestre.

"O ato foi uma coisa de segundos e só nos apercebemos da dimensão do caso pela comunicação social e pelas redes sociais, alguns dias depois", afirmou um dos arguidos perante o tribunal.