O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral (MISA, na sigla inglesa) Angola disse hoje constatar "alguma regressão" da liberdade de imprensa no país, manifestando-se "preocupado" com a concentração de órgãos na esfera do Estado.

André Mussamo, que falava hoje à Lusa no final da cerimónia de posse dos novos órgãos sociais do MISA Angola, considerou haver uma "regressão da liberdade de imprensa em Angola em comparação com o ciclo político" que o país vive.

"Com a chegada ao poder do Presidente João Lourenço pareceu ter havido uma lufada de ar fresco no que toca a esta temática, mas que nos últimos tempos começa a ser beliscado", afirmou, acrescentando: "Esperamos estar errados, esperançosos que seja apenas uma pequena turbulência".