Covid-19

O Porto Canal e a CMTV foram os canais que mais alteraram as programações previstas entre março e junho de 2020, concluiu a ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, após uma avaliação às obrigações legais de vários canais.

Em comunicado, a entidade indicou que "analisou a forma como os serviços de programas generalistas de acesso não condicionado livre, RTP1, RTP2, SIC e TVI e os serviços generalistas de acesso não condicionado com assinatura, CMTV e Porto Canal cumpriram, entre os meses de março e junho de 2020, as obrigações legais a que se encontram sujeitos em matéria de anúncio de programação, tempos de publicidade e acessibilidades dos programas por pessoas com necessidades especiais".

A ERC reconheceu que "o fluxo de informação gerado pela pandemia de covid-19 promoveu alterações da programação e publicidade, quer ao nível dos serviços noticiosos, quer do entretenimento, ficção e desporto", destacando "o esforço dos operadores de televisão em análise e a sua capacidade de adaptar estruturas e equipas para fazer face às necessidades informativas, particularmente durante a quarentena".