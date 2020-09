Actualidade

As transações de crédito malparado em Portugal no segundo trimestre do ano diminuíram 42% face ao mesmo período de 2019, de acordo com um relatório hoje divulgado pela agência de 'rating' Moody's.

"As transações portuguesas registaram decréscimos médios de cerca de 42% em abril, maio e junho, comparado com a média de 2019", pode ler-se num relatório hoje divulgado pela agência de notação financeira.

O relatório da agência demonstra que 13 das 22 operações de transação de crédito malparado (NPL, 'non-performing loans', na sigla inglesa) em Itália, Espanha e Portugal "demonstram recolhas brutas acumuladas abaixo das antecipadas pelas projeções dos credores nos planos de negócio originais".