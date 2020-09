Actualidade

A polícia brasileira realizou hoje a 'Operação Rei do Crime' para desarticular um importante braço financeiro que operava há mais de 10 anos em benefício do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do país.

Segundo um comunicado divulgado pela Polícia Federal brasileira, "nesta etapa, destaca-se a interdição de mais de 70 empresas e o bloqueio de contas bancárias em valor superior a 730 milhões de reais", cerca de 110,1 milhões de euros.

Mais de 200 agentes da policia cumpriram 13 mandados de prisão preventiva, 43 mandados de busca e apreensão, confisco de 32 automóveis, nove motos, dois helicópteros, um iate, três motos aquáticas, 58 camiões e outros bens cujo valor foi estimado em 32 milhões de reais (4,8 milhões de euros).