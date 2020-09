Actualidade

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi hoje registado no Mar do Norte, ao largo da Dinamarca, informaram as autoridades locais, referindo que o abalo sísmico, um fenómeno raro naquele país escandinavo, foi "relativamente grande".

Não existem, até ao momento, informações sobre eventuais vítimas ou danos materiais.

Os serviços nacionais de vigilância e investigação geológica da Dinamarca e da Gronelândia informaram que o tremor de terra submarino ocorreu durante a madrugada ao largo do porto de pesca de Thyboroen (noroeste).