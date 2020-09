Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português transmitiu hoje ao homólogo do Japão o interesse de Portugal em ver empresas japonesas concorrer à construção do segundo terminal do porto de Sines.

Augusto Santos Silva recebeu hoje em Lisboa o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Toshimitsu Motegi, naquela que foi a primeira visita de um chefe da diplomacia do Japão a Portugal em 18 anos e que ocorre por ocasião do 160.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

Evocando a consolidação das "relações culturais, políticas e económicas", o ministro português salientou, em declarações à imprensa após o encontro, que o Japão "é atualmente um dos maiores investidores estrangeiros em Portugal", onde está presente "no setor automóvel, agroalimentar e da energia".