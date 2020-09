Actualidade

A nova temporada do Centro Cultural de Belém (CCB), hoje apresentada em Lisboa, espelha "um ano atípico, cheio de reajustes e reagendamentos" por causa da covid-19, como afirmou o programador Delfim Sardo.

No final da apresentação, Delfim Sardo explicou aos jornalistas que o CCB tem a programação delineada até ao verão de 2021, mas hoje só foram anunciadas as iniciativas culturais até janeiro, porque "há projetos e programas que podem vir a ter alterações".

Essa prudência, admitida pelo administrador com o pelouro da programação, relaciona-se com a evolução da pandemia da covid-19 e com a presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, e que ocupará parte dos espaços do CCB.