Actualidade

O Governo da Hungria considerou hoje que o relatório da Comissão Europeia sobre a situação do Estado de Direito nos países da União Europeia é "absurdo e falso" e não pode servir de base para qualquer debate.

"O conceito e metodologia são imperfeitos, as suas fontes são desequilibradas e o seu conteúdo é infundado", afirmou a ministra da Justiça húngara, Judit Varga, numa mensagem divulgada na rede social Facebook.

No relatório, a Comissão Europeia manifesta "sérias preocupações" com a pressão e ataques aos tribunais e à imprensa pelos governos da Hungria e da Polónia, dois países da União Europeia com procedimentos abertos por violação do Estado de direito.