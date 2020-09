Actualidade

A programação dos últimos três meses do ano na Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, começa, na quinta-feira, com "Este Som de O Mar Praiar", pelo Borealis Ensemble.

O concerto apresenta, em estreia mundial, obras de Isabel Soveral, Nuno da Rocha e Hugo Vasco Reis, encomendadas para este projeto, interpretadas pelo conjunto composto por Sara Braga Simões (soprano), António Carrilho (flautas de bisel), Catherine Strynckx (violoncelo) e Helena Marinho (piano).

No sábado, a Casa das Artes recebe o espetáculo "Seis Meses Depois", da Companhia Olga Roriz, que marca os 25 anos desta estrutura artística, e, no dia 10 de outubro, sobem ao palco do grande auditório Black Bombaim e Luís Fernandes, que vão fazer a banda sonora ao vivo para o filme "A Idade de Ouro", de Luis Buñuel, assinalando o dia de arranque da quinta edição do ciclo Close-Up - Observatório de Cinema de Famalicão, com 30 sessões em sala até dia 17.