Actualidade

Dezenas de intelectuais, atores e políticos apelaram hoje à comunidade internacional para tomar medidas "poderosas" e "rápidas" para pôr fim ao "crime contra a humanidade" em curso contra os uigures em Xinjiang, na China.

"Durante anos, o regime chinês prendeu milhões de seres humanos em campos de concentração, só porque nasceram uigures", escreveram os signatários numa plataforma lançada por iniciativa do eurodeputado Raphaël Glucksmann, no âmbito de uma semana de mobilização nas redes sociais (#FranceforUyghurs #WorldforUyghurs).

Entre as dezenas de signatários da plataforma estão os escritores Salman Rushdie, Roberto Saviano e Leïla Slimani, o realizador Jacques Audiard, o ator Omar Sy, o presidente do Partido Socialista belga, Paul Magnette, o economista francês Thomas Piketty, o historiador Patrick Weil e o presidente do Instituto Uigur da Europa, Dilnur Reyhan.