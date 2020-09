Covid-19

O Governo da República Checa decidiu hoje reintroduzir o estado de emergência, que entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, por um período de 30 dias para intensificar a luta contra a pandemia de covid-19.

Segundo a cadeia de televisão Ceska Televize (CT), a República Checa, um dos países que melhor soube e conseguiu enfrentar a primeira vaga de contágios, regista atualmente um crescimento significativo de novos casos, tendo atingido os 271 por cada 100.000 habitantes, apenas atrás dos 330 registados em Espanha.

No Parlamento, o ministro da Saúde checo, Roman Prymula, justificou a medida, que contará com novas restrições, face ao "crescimento do coronavírus como um foguete".