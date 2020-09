Actualidade

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciou hoje uma remodelação governamental que prevê para vice-primeiro-ministro o líder ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, e uma polémica nomeação para ministro da Educação.

A anunciada remodelação e a entrada no Governo de Kaczynski, líder do partido Lei e Justiça (PiS), segue-se a uma crise interna entre o PiS e as formações minoritárias aliadas que integram o Executivo.

Morawiecki fez o anúncio após uma reunião mantida com o Presidente Andrzej Duda, também próximo do PiS.