Actualidade

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai reforçar, a partir de quinta-feira, oito linhas de autocarros com 160 viagens adicionais por dia para responder ao aumento da procura, adiantou hoje a empresa.

"Esta operação traduz-se num aumento de cerca de 16% no número de viagens oferecidas, em horário diurno e aos dias de semana, dado que as linhas 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208 e 305 contarão, no seu conjunto, com 160 viagens adicionais por dia", revelou a STCP num comunicado enviado às redações.

Este complemento da oferta surge enquadrado nas medidas de prevenção da pandemia covid-19 implementadas pela operadora e em resposta ao pedido da Câmara do Porto a um reforço transitório da oferta para os próximos meses, financiado na totalidade pelo município, sublinhou a empresa.