Actualidade

O Centro Cultural de Belém (CCB) espera assinar ainda este ano o contrato com a construtora Mota Engil, para a construção e exploração de um hotel e zona comercial nos módulos que faltam ao edifício original.

Em declarações hoje à agência Lusa, à margem da apresentação da nova temporada do CCB, o presidente do conselho de administração, Elísio Summavielle, admitiu atrasos no processo e explicou que o contrato com a construtora está "em fase de discussão/ultimação".

"Estes concursos são morosos, há muitos pormenores e detalhes jurídicos na construção do contrato. Depois houve esta contingência [da pandemia da covid-19] que, de certo modo, atrasou a negociação, causou alguma perturbação no ritmo das coisas", admitiu Elísio Summavielle.