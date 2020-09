Presidenciais

O ministro das Infraestruturas afirmou hoje que quem decide quem o PS apoia nas eleições presidenciais são os órgãos do partido, não é nenhum membro do Governo, e defendeu que não se deve confundir extremismo com coragem.

Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas em Sines, distrito de Setúbal, depois de confrontado pelos jornalistas com declarações proferidas na véspera pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em entrevista à TVI, durante a qual elogiou o mandato do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e considerou que Ana Gomes não é um boa candidata presidencial para ser apoiada pelo PS.

Pedro Nuno Santos começou por responder que o seu sentido de voto será comunicado no momento em que o seu partido se reunir para discutir as presidenciais, "porque é aí que se vai decidir" - uma alusão à reunião da Comissão Nacional do PS marcada para dia 24 de outubro, ocasião em que os socialistas definirão o seu posicionamento face às eleições para a Presidência da República de 2021.