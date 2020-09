Actualidade

As irregularidades detetadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em ações de supervisão às auditoras finalizadas no ciclo 2019/2020 aumentaram 34% face ao ciclo 2018/2019, de 291 para 384, foi hoje divulgado.

Segundo o relatório "Resultados Globais do Sistema de Controlo de Qualidade da Auditoria", hoje divulgado pelo regulador de mercado, apesar do número de ações concluídas entre os ciclos 2018/2019 e 2019/2020 ter diminuído (passou de oito para sete), o número total de irregularidades detetadas ascendeu de 291 para 389.

Das 389 irregularidades detetadas no ciclo 2019/2020 (entre 01 de junho de 2019 e 30 de junho de 2020), 66 - mais nove que em 2018/2019 - dizem respeito a irregularidades significativas, cuja severidade é mais elevada, "tendo em consideração a probabilidade de a situação identificada ter afetado significativamente a avaliação de independência ou a qualidade dos trabalhos de auditoria".