O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve hoje a previsão de uma queda de 12,8% em 2020 para a economia espanhola e avançou que o país pode ter um crescimento de 7,2% em 2021, sujeito à evolução da covid-19.

No relatório anual apresentado hoje em Washington, o FMI precisa que o valor do crescimento para o ano que vem depende de as autoridades espanholas conseguirem conter a propagação da pandemia de covid-19.

O FMI recorda que a saída da crise sanitária atual "vai estar estreitamente ligada à capacidade de limitar novas infeções".