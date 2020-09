Actualidade

O Governo espanhol vai abandonar as regras de disciplina orçamental para 2020 e 2021, devido ao impacto da pandemia de covid-19 nas finanças públicas, foi hoje anunciado em Madrid.

"O governo decidiu suspender de forma extraordinária as regras orçamentais para 2020 e 2021", anunciou a ministra das Finanças, Maria Jesus Montero, depois de a dívida pública ter alcançado os 110% do PIB no segundo trimestre do ano.

Esta decisão foi tomada como resultado da "suspensão no Pacto de Estabilidade" decidido pela Comissão Europeia, para permitir aos Estados-Membros flexibilizar o controlo das despesas públicas face à crise sanitária, afirmou.