Os clubes profissionais de futebol, reunidos hoje em assembleia geral, subscreveram uma declaração conjunta em que reclamam pelo "fim da discriminação em relação às demais atividades económicas" e em que solicitam "o regresso imediato do público aos estádios".

"O futebol profissional pretende que as autoridades de saúde aceitem o regresso imediato do público aos estádios de futebol, pois cada um deles foi vistoriado e aprovado pelas autoridades e cumprirá escrupulosamente as regras que a saúde pública impõe", referem os clubes na declaração conjunta.

Os clubes da I e II Liga reiteram ainda "total e absoluta disponibilidade para continuar a promover as campanhas que levam aos cidadãos de todo o país a informação necessária para o combate à covid-19" e defendem que "o futebol não existe sem público" e não abdicam desse direito".