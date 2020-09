Covid-19

A África do Sul não vai autorizar a entrada de turistas oriundos de Portugal quando reabrir as suas fronteiras na quinta-feira, por ser um "país de alto risco" de covid-19, anunciou hoje o ministro do Interior sul-africano.

O ministro Aaron Motsoaledi disse, em conferência de imprensa conjunta com outros membros do executivo sul-africano, que a restrição se aplica somente a "viagens de turismo", estando autorizadas viagens de negócios.

"Visitantes em turismo provenientes do Brasil não serão também permitidos a entrar no país", referiu Motsoaledi.