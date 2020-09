Covid-19

A Plataforma para o Desenvolvimento da Região de Coimbra, que foi hoje apresentada, está a avaliar os efeitos da pandemia nos 19 concelhos que integram aquela Comunidade Intermunicipal (CIM).

Projeto conjunto da Universidade de Coimbra (UC), através do Centro de Investigação em Economia e Gestão da Faculdade de Economia, da CIM da Região de Coimbra e do Instituto Pedro Nunes (IPN), no contexto da pandemia de covid-19, a Coimbra 2030 visa, como foi sublinhado hoje, na sessão de apresentação da plataforma, apoiar o desenvolvimento económico e social da região, que agrega 19 municípios.

As autarquias não escaparam, naturalmente, à "crise sem precedentes, nos tempos modernos", na saúde pública, provocada pela pandemia, com "impactos imediatos e futuros imprevisíveis" a nível global na economia, e a plataforma está a avaliar o modo como ela se refletiu em cada um dos 19 municípios da CIM da Região de Coimbra.