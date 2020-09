Incêndios

O PCP quer saber que medidas ou mecanismos de apoio o Governo irá disponibilizar para ressarcir as populações pelos prejuízos causados pelo incêndio de Proença-a-Nova e Oleiros, que destruiu cerca de 16 mil hectares de floresta.

Numa pergunta enviada aos ministros do Ambiente e da Ação Climática, e da Agricultura, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os deputados João Dias, Alma Rivera e Paula Santos lembram que, apesar das múltiplas sessões de apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, dos constantes anúncios de milhões de euros a canalizar para investimento e apoio ao planeamento e gestão da floresta e sua salvaguarda quanto aos incêndios, "continuam a verificar-se episódios críticos em contraciclo com os objetivos traçados".

Os deputados sublinham que é imperativo evitar que episódios semelhantes aos sucedidos em 2017 e 2018 possam voltar a ocorrer e dizem que é essencial assegurar a implementação das medidas adequadas para prevenir e combater os incêndios.