Covid-19

A Bélgica, um dos países mais atingidos pela pandemia do coronavírus, ultrapassou hoje a barreira dos 10.000 mortos no dia quem que as autoridades apresentaram a sua aplicação móvel para rastrear os contágios.

Este país com 11,5 milhões de habitantes e forte densidade populacional registou até hoje 10.001 mortes, com 14 nas últimas 24 horas, e 117.115 casos positivos no total, com mais de 1.700 nas últimas 24 horas, indicou o instituto de saúde pública Sciensano.

As autoridades belgas adotaram desde o início da pandemia, há sete meses, por um amplo recenseamento das mortes, e que incluem as que ocorreram nos hospitais e nos lares de terceira idade mas também óbitos possivelmente relacionados com o vírus, sem que necessariamente um teste pudesse confirmar essa suspeita.