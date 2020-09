Covid-19

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que todas as camas preparadas para os cuidados intensivos de covid-19 em Maputo já estão ocupadas, avisando que as autoridades vão "apertar" no controlo das medidas de prevenção do novo coronavírus.

"A taxa de ocupação de camas na cidade de Maputo triplicou nas últimas três semanas e todas as camas dos cuidados intensivos estão ocupadas", afirmou Filipe Nyusi.

O boletim diário do Ministério da Saúde indica que há 49 pessoas internadas em Maputo devido à covid-19, sem especificar em que unidades - no resto do país há apenas mais um internamento, em Nampula.