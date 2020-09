Covid-19

O Reino Unido registou 7.108 novas infeções e mais 71 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, valores próximos aos da véspera, informou o ministério da Saúde britânico.

Na terça-feira tinham sido registados 7.143 novos casos, um novo recorde diário, e 71 mortes.

O Reino Unido tem vindo a registar um número crescente de casos positivos por estarem a realizar-se mais testes do que no início da pandemia no Reino Unido, mas também porque o contágio acelerou em todo o país nas últimas semanas.