Covid-19

O Governo vai duplicar o valor das bolsas associadas ao plano de formação dos trabalhadores que se encontrem com redução temporária do horário de trabalho no âmbito do regime de apoio à retoma progressiva.

A medida integra o conjunto de reformulações ao regime do apoio à retoma progressiva - que sucedeu ao 'lay-off' simplificado - que foram hoje apresentadas pelo Governo aos parceiros sociais durante uma reunião da Concertação Social.

Atualmente já está prevista a atribuição pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional de um apoio financeiro para frequência de um plano de formação destinado aos trabalhadores de empresas privadas e do setor social abrangidas pela Medida de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho.