Covid-19

A empresa de 'handling' (assistência em terra nos aeroportos) Portway não terá renovado contrato com cerca de 500 trabalhadores desde o início da crise gerada pela covid-19, adiantou à Lusa Fernando Simões, dirigente do Sintac.

De acordo com o responsável do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) havia perto de 640 contratados a termo na empresa, sendo que estes contratos não estão a ser renovados. A maioria das saídas aconteceu em Lisboa e Porto, sendo que Fernando Simões indica que em Faro mais de 30 trabalhadores já não têm horário para as próximas semanas.

Contactada pela Lusa, a Portway não respondeu diretamente a questões sobre estas saídas.