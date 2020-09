Actualidade

A EDP mostrou-se hoje surpreendida por o Tribunal da Concorrência ter mantido a condenação aos grupos EDP e Sonae por pacto de não-concorrência, garantindo que "não hesitará" em recorrer aos meios legais para salvaguardar os seus direitos.

"É com surpresa que a EDP e a EDP Comercial tomaram conhecimento da sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão no sentido de manter a decisão condenatória da Autoridade da Concorrência (AdC) visando as duas empresas, ainda que com coimas mais reduzidas do que as decretadas pela AdC", afirmou fonte oficial da elétrica, numa nota enviada à Lusa.

O grupo EDP garantiu estar convicto de que a sua conduta "se pautou por critérios de legalidade", não tendo derivado da sua atuação "qualquer prejuízo para os consumidores".