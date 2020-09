Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a subir 0,84% para 4.067,02 pontos, contrariando a tendência maioritária de perdas registada nas principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil destacou-se nas subidas, ao avançar 3,63% para 1,08 euros.

Nas descidas, a Ibersol liderou e caiu 3,47% para 4,73 euros, depois de ter anunciado na terça-feira que teve um prejuízo de 33,4 milhões de euros no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido de 600 mil euros registado no período homólogo de 2019.