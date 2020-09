Sé de Lisboa

O diretor-geral do Património Cultural disse hoje que vai pedir um parecer do Conselho Nacional de Cultura, sobre a projetada exumação de parte dos vestígios islâmicos encontrados nas escavações arqueológicas na Sé de Lisboa, e que o acatará.

"Nós preconizamos uma solução de salvaguarda do património, por exumação, desta estrutura parcial", relativa a um vestiário islâmico, disse hoje o diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, à agência Lusa, no decorrer de uma visita para a comunicação social ao estaleiro de obras no claustro da Sé de Lisboa.

Alabaça justificou a "exumação de parte desta estrutura" com o projeto de estabilidade da Sé, e disse que vai pedir, "com caráter de urgência", um parecer à secção do Património Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, tendo garantido que "a Direção do Património Cultural [DGPC], vai vincular-se a esse parecer".