O defesa-central argentino Nicolás Otamendi realizou hoje o primeiro treino na equipa de futebol do Benfica, que prepara a receção ao Farense, em jogo da terceira jornada da I liga portuguesa de futebol.

Otamendi chega ao Benfica proveniente dos ingleses do Manchester City, que contrataram Rúben Dias aos 'encarnados, e hoje já trabalhou com o restante plantel na sessão de treino que ocorreu no Centro de Estádio no Seixal às ordens de Jorge Jesus.

O defesa-central internacional argentino alinhou cinco temporadas no Manchester City, entre 2015/20, depois de se transferir do Valência, após uma passagem pelo FC Porto.