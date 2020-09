Actualidade

O Governo quis hoje começar a ouvir os parceiros sociais sobre o aumento do salário mínimo nacional em 2021, mas não apresentou uma proposta ainda que mantenha o objetivo de o atualizar.

"O nosso objetivo é progredir e continuar esta progressão do aumento do salário mínimo nacional", precisou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final da reunião da Concertação Social, reiterando o objetivo assumido pelo Governo de chegar ao final da legislatura com o salário mínimo nacional nos 750 euros.

"Hoje ouvimos os parceiros. Naturalmente que o nosso objetivo é aumentar o salário mínimo em 2021", disse, remetendo uma decisão do Governo para o final deste processo de auscultação aos parceiros e análise das suas propostas.