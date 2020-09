Actualidade

A Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis considerou hoje "inqualificável" que a Fundação de Serralves tenha anunciado que vai deixar seguir para tribunal os casos de 21 trabalhadores considerados "falsos recibos verdes" pela ACT.

"É inqualificável o que foi dito por Ana Pinho na audição, que teve lugar ontem [terça-feira], na Assembleia da República", refere a associação, num comunicado hoje divulgado na sua página oficial na rede social Facebook.

A presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, defendeu, numa audição no parlamento, que os 21 trabalhadores do Serviço Educativo Artes considerados 'falsos recibos verdes' pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) são "verdadeiros prestadores de serviços" e disse que vai deixar a decisão sobre este assunto para os tribunais.