OE2021

O PCP apresentou hoje uma lista de 46 propostas para o Orçamento do Estado de 2021 e reservou o seu sentido de voto para quando conhecer o texto apresentado pelo Governo, como um aumento generalizado de salários.

O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, no parlamento, horas depois de uma reunião do secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, com o Governo, e sobre a qual não deu quais pormenores nem adiantou qualquer pista sobre eventuais sentidos de voto, tanto na generalidade, após a entrega do orçamento como votação final global.