Actualidade

A mostra de cinema de igualdade de género Imprópria regressa este mês aos Açores com três sessões e uma vertente social que leva filmes aos territórios identificados na Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social.

A segunda edição da mostra Imprópria decorrerá predominantemente no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, com 18 curtas-metragens, divididas em três sessões, de seis filmes cada, que "variam, dentro da igualdade de género, desde os direitos LGBT, transfobia, violência de género, etc.", e que serão exibidas, de 22 a 24 de outubro, explicou o organizador Bruno Moreira, na apresentação do evento.

O responsável pela seleção dos filmes adiantou ainda que a seleção inclui "ficção, documentário, filme-ensaio e animação", com filmes de vários géneros em cada sessão.